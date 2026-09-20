FirenzeViola Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni: Viery a sinistra e Ndour in mediana, davanti occhio a Beto

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Contro il Napoli, Vanoli è pronto a schierare il 4-2-3-1 con Viery terzino sinistro, Ndour accanto a Fagioli e Beto in attacco

Intanto due buone notizie: Paolo Vanoli potrà contare su Radu Dragusin e Arthur Atta. I due giocatori hanno recuperato al cento per cento dai rispettivi problemi fisici e saranno in campo regolarmente. Dopodiché il tecnico viola schiererà un modulo inedito, il 4-2-3-1. De Gea tra i pali come sempre, mentre a destra tornerà Jimenez al posto di Joao Mario. Al centro della difesa, spazio a Dragusin e Ranieri. Sulla sinistra Viery e non Valdepenas, in modo da favorire il terzino "bloccato".

Dal centrocampo in su

A centrocampo Fagioli sarà affiancato da Ndour e non Oulai, per aggiungere muscoli a una mediana che rischierebbe di diventare leggera. Sulla trequarti, previsto regolarmente Mastantuono a destra. Al centro del reparto farà il suo ritorno Atta, mentre sul lato sinistro riecco Njie, ancora una volta in vantaggio su Gonçalves che sta lavorando per trovare la forma migliore. Infine il ballottaggio offensivo tra Beto e Pellegrino potrebbe essere vinto dall'ex centravanti dell'Everton.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Atta, Njie; Beto.

NAPOLI (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Lobotka, Gilmour; Politano, De Bruyne, Lang; Hojlund.