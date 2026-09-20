Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali: c'è Pellegrino davanti e Viery in difesa

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Ci siamo, la Fiorentina è pronta a scendere in campo per la quinta giornata di campionato, la seconda sotto la guida di Paolo Vanoli. Il tecnico viola, per la sfida delle 12.30 contro il Napoli, ha scelto di confermare praticamente in blocco l’undici titolare visto a Venezia. Davanti ci sarà Pellegrino, in mezzo Fagioli avrà i suoi lati Ndour e Atta, mentre dietro Viery giocherà come terzino bloccato a sinistra. Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Christensen, Dodo, Brescianini, Pongračić, Joao Mario, Valdepeñas, Beto, Pedro Goncalves, Gnonto, Oulaï, Mazzeo.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Marin, Rrhamani, Oliveira; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione: Pugliese, Contini, Favasuli, Badiashile, Neres, Lucca, Vergara, Beukema, Anguissa.