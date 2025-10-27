RFV Giorgetti su Fiorentina-Bologna: "Il 2-2 è inspiegabile per quanto visto: un pari d'inerzia"

vedi letture

Nel post-partita di Fiorentina-Bologna, su Radio FirenzeViola, Angelo Giorgetti ha commentato così il 2-2 del Franchi tra Fiorentina e Bologna: "C'è stato un gran caos. Dodo ad esempio ha provocato i due rigori con due cross, poi si è mangiato il gol del 3-2. C'è stata una reazione e poi qualcosa che non so come descrivere. La Fiorentina era in difficoltà per troppi minuti, è stata una partita che ha girato sugli episodi, il calcio di rigore non dato a Bernardeschi e il rosso a Holm. Nessuno si fa trasportare da questo pareggio, è tutto un gran caos come ho detto, il 2-2 è un evento quasi inspiegabile. Io continuo a vedere una Fiorentina in difficoltà e gli arbitri sull'orlo di una crisi di nervi. Tutte le azioni vengono ultra-analizzate, poi non ci si accorge che Sabiri ha pestato il piede a Bernardeschi. Il nostro calcio è in crisi e anche la Fiorentina: i viola non hanno avuto identità, solo un po' di inerzia".

"Cosa fare con Stefano Pioli? Bisognerebbe vedere cosa vuol fare il club. In base a quello che ho visto qualche dubbio ce l'avrei, non mi sembra una squadra che segue l'allenatore, la partita l'ha recuperata ma non da squadra. Faccio però fatica a pensare a un allenatore che possa venire in questa situazione a Firenze, quindi dico che in questo momento non me la sentirei di mandare via Pioli. Ho visto una squadra che ha tutto di una squadra, il Bologna, dall'altra parte invece c'era poco, c'è una squadra, la Fiorentina, che si aggrappa agli episodi".

"E su Daniele Pradè e le sue possibili dimissioni dico che è stato lui stesso ad ammettere che si dovrebbe dimettere, ma non mi aspetto nulla perché dovrebbe essere Commisso ad agire in questo caso. Sappiamo poi che a Firenze è così. Quando il malessere prende una direzione è difficilissimo tornare indietro".