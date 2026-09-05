Grosso, fischi e "Salta la panchina" dalla Curva. Che applaude Mandragora e Biraghi
Al triplice fischio di Fiorentina-Torino scoppia il malcontento generale. Tutto il Franchi fa piovere sonori fischi all'indirizzo della squadra viola e soprattutto di Fabio Grosso, contestato dalla Curva Ferrovia (ossia la Fiesole) con ripetuti cori "Fabio Grosso salta la panchina". Di contro, l'allenatore trascina la squadra sotto il cuore del tifo viola, fa un breve applauso nei confronti del pubblico e poi si reca velocemente verso il tunnel degli spogliatoi, mentre il resto della sua rosa rimane a prendere i fischi dei tifosi.
Applausi invece per il Torino al momento della discesa negli spogliatoi, coi ragazzi di Abate applauditi dai tifosi della Fiorentina visto il forte gemellaggio tra le due società. Applausi ancora più convinti per Rolando Mandragora, che insieme a Cristiano Biraghi si è recato sotto la Curva e ha ricevuto un bel tripudio. Ampi complimenti e applausi nei loro confronti, conditi dai cori "Grazie ragazzi", all'indirizzo di due giocatori rimasti nelle menti della gente.
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