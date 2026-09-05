Fiorentina-Torino 1-2, Che Adams gela il Franchi: passano avanti i granata

Fiorentina-Torino 1-2, Che Adams gela il Franchi: passano avanti i granataFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:46Primo Piano
di Redazione FV

Incredibile al Franchi. A nove minuti dalla fine arriva il sorpasso del Torino, dopo un'azione sviluppatasi sulla sinistra e conclusa da Che Adams in area. Lo scozzese segna dopo un cross bucato da tutti, 2-1 granata all'91'.