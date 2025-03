RFV Giocondo Martorelli su Zaniolo: "Il 3-5-2 lo penalizza, ma è un giocatore di assoluto valore"

Giocondo Martorelli, intervenuto nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, ha parlato delle situazioni in bilico in casa Fiorentina, su tutte quella di Nicolò Zaniolo: "Questa è una situazione difficile per lui. Già quando si pensava all'ipotesi 3-5-2 era chiaro che lui ne avrebbe risentito parecchio con questo modulo. In più adesso Gudmundsson è imprescindibile. Penso che adesso lui debba dimostrare il suo valore negli spezzoni di gara che Palladino gli concederà. Le qualità del ragazzo non si discutono, ma con questo modulo fa fatica. Zaniolo dà il suo meglio in un 4-3-3 o 4-2-3-1 da esterno destro, con il 3-5-2 va in difficoltà perché tutta la fascia non può farla".

Che cosa pensa succederà a fine stagione? Ricordiamo che il calciatore è in prestito dal Galatasaray, con riscatto fissato a 16 milioni.

"Il giocatore potenzialmente quelle cifra le vale. Poi si dovranno capire le possibilità che può avere a Firenze Zaniolo. Quelle cifre poi si possono ridiscutere, la valutazione di 16 milioni è l'ultimo dei problemi se vuoi credere nel ragazzo. Il problema è capire quanto si vuole investire su questo tipo di calciatore".

Per gli altri prestiti? Gosens, Folorunsho, Adli, Colpani, Cataldi...son tanti. Poi c'è Fagioli.

"Difficile fare le valutazioni adesso. Tra questi, escluso Fagioli e dato per scontato il riscatto di Gosens, l'unico che sta dando un rendimento costante è Cataldi. Il campo determina le valutazioni e lui è un calciatore che ha dimostrato di poterci stare in una rosa forte. Poi il riscatto è fissato a 4 milioni, una cifra più che accessibile".