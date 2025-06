RFV Gautieri: "Pioli l'allenatore giusto per la Fiorentina. Dzeko ok ma non per fare il titolare"

Ospite del pomeriggio di Radio FirenzeViola ai "Tempi Supplementari", mister Carmine Gautieri è intervenuto per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole sul ritorno di Stefano Pioli: "Stiamo parlando di un allenatore che negli anni ha fatto benissimo in Italia, vincendo uno scudetto con il Milan, portando una mentalità diversa. La Fiorentina sta prendendo l'allenatore giusto, è uno forte e valido. In Arabia c'è una cultura diversa, è un calcio diverso ma Pioli rimane un allenatore di esperienza. Non avrà difficoltà a tornare in Serie A. La Fiorentina è andata sul meglio. Lo avrei visto anche in Nazionale, sarebbe stato il nome più giusto. La Nazionale non si allena, bisogna gestire un gruppo. Basta vedere la Nazionale spagnola, giocano in campionato come gioca la Nazionale. Pioli sarebbe stato un ct giusto".

Dzeko può fare al caso della Fiorentina? "Sì, ma non da titolare. Come Modric al Milan. Hanno un'età, il fisico cala. Può essere il classico giocatore che in certe partite può servire. Se sta bene fisicamente, non farà 35 partite, ma può dire la sua".

