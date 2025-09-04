RFV Garlando: "Con Nicolussi Caviglia il centrocampo della Fiorentina ha un altro senso"

Luigi Garlando, prestigiosa firma della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio" e ha commentato le dichiarazioni di ieri di Nicolussi Caviglia focalizzandosi soprattutto sulla passione per la lettura e per l'Iliade: "E' già strano che un calciatore non solo legga l'Iliade, che è un grande classico, ma proprio in generale che legga e non stia in spogliatoio a scrollare TikTok. Non è però una mosca bianca, i tempi sono cambiati, un altro che legge tanto per dire è Pessina. I giocatori sono modelli per i giovani, il fatto che leggano è un esempio importante per le nuove leve. Quando Nicolussi dice che da poemi come l'Iliade si ritrovano spunti per il presente ha ragione. Gli sportivi di oggi sono gli eroi dell'epica moderna, sono gli Achille e gli Ettore dei tempi nostri".

Sulla proprietà di linguaggio di Nicolussi Caviglia e sul valore del suo arrivo: "Tutto quello che comporta il leggere fa da palestra per la mente, questo è molto utile soprattutto per un centrocampista come lui che in quel ruolo deve saper vedere prima. Nicolussi per me è stato un ottimo acquisto, ora la squadra non poggia tutta sul solo Fagioli che di fianco ha un metronomo in più. E' l'uomo che può dare equilibrio e senso al reparto di centrocampo, permettendo alla Fiorentina di non schierare una mediana di soli incontristi".

