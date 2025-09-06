Radio FirenzeViola, la programmazione odierna: dalle 14:00 "Viola Weekend"

Anche oggi, sabato 6 settembre 2025, non mancherà il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ad aprire la diretta saranno Ludovico Mauro, Anna Dini, che vi terranno compagnia con il loro "Viola Weekend" dalle 14:00 alle 16:00. Quando scatteranno due ore condotte da Francesco Benvenuti e Virginia Bicchi.

Infine, straordinariamente dalle 21 alle 21:30 ci sarà Extra Viola, il format ideato in collaborazione appunto tra la redazione di Radio Firenzeviola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

