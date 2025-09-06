RFV Luciano Bruni: "Centrocampo leggerino, l'unico robusto è Sohm. Nicolussi Caviglia bel profilo"

Luciano Bruni, ex centrocampista della Fiorentina e campione d'Italia col Verona di Bagnoli, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Weekend". Queste le sue parole a partire da un giudizio sull'inizio di stagione: "Non tutti gli anni si può partire benissimo, dipende anche dalle squadre che trovi. La Fiorentina è ancora un cantiere aperto. Nicolussi Caviglia è un buon profilo, a Venezia ha fatto bene e può dare una mano alla Fiorentina. A volte si pretende di essere subito in palla ma non sempre è possibile. Poi va detto che Pioli è un valore aggiunto e riuscirà sicuramente a trovare l'amalgama".

Nicolussi Caviglia può portare equilibrio e liberare Fagioli nel ruolo di mezzala?

"Sì, Fagioli è più mezzala che regista. Dovrà variare l'assetto tattico Pioli. Nicolussi Caviglia è un bel profilo, mi stupisce che lui, come Miretti, non abbia avuto spazio in grandi squadre".

Un giudizio sul centrocampo di Pioli

"Dipende dall'equilibrio della squadra. Più attaccanti hai e più equilibrio devi cercare di dare. Sicuramente Pioli saprà come mettere in campo queste pedine. Devi riuscire a fare filtro ma Pioli non è l'ultimo arrivato e saprà sicuramente trovare il giusto equilibrio. E' sempre un centrocampo abbastanza leggerino. L'unico è Sohm che può essere più robusto. Centrocampo dinamico ma leggerino".

Piccoli e Kean possono giocare insieme secondo lei?

"Sicuramente, aspettiamo. Piccoli è arrivato da qualche giorno e l'alchimia tra i centravanti arriva solo con il tempo, è difficile che due giocatori si trovino subito. Sono due giocatori che basano il loro gioco sulla forza fisica, sono simili. Bisogna trovare la giusta collocazione con l'allenamento quotidiano".

