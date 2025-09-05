Radio FirenzeViola cresce ancora: puoi ascoltarci in auto anche con il DAB!
FirenzeViola.it
A oltre un anno di distanza dalla nascita del canale 92, Radio FirenzeViola amplia ancora la propria offerta formativa per i propri ascoltatori inaugurando anche una frequenza DAB.
Da ora infatti, per ascoltare la nostra emittente, sarà possibile collegarsi a bordo delle proprie automobili di ultima generazione e cercare Radio FirenzeViola all'interno dell'elenco delle radio digitali (per la Toscana va selezionata la lista MUXCR DAB TOCANA, scendendo fino alle lettera "F" e impostando poi "FirenzeViola"). RFV non vi lascia mai soli ma cresce ancora.
Radio FirenzeViola
