FirenzeViola Entusiasmo Mastantuono, l'incognita è a sinistra: ma anche con Gud l'attacco è stellare

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Franco Mastantuono in arrivo a Firenze (dove sbarca in tardo pomeriggio) porta in viola un talento per la destra che Fabio Grosso dovrà far diventare un diamante, cercando di sfruttare al meglio le sua qualità, fosse anche solo per questa stagione (come la formula vorrebbe, arrivando in prestito secco), poi l'eventuale Europa potrebbe cambiare le prospettive.

Gud sempre a sinistra

Il problema resta a sinistra dove non è stato ancora preso un esterno di ruolo ma dove sta prendendo piede l'idea che Albert Gudmundsson possa restare. Fabio Grosso in conferenza stampa aveva espresso le sue riserve sull'utilità del giocatore nei suoi schemi non vedendolo mezzala ma neanche esterno o addirittura punta. In queste amichevoli però l'islandese è stato un punto fermo a sinistra e con il Watford e il Real il tecnico ha deciso di spostare più al centro gli esterni mettendo Atta trequartista con Gud appunto.

Un 4-3-2-1 che può giovare ad entrambi

Il cambio di modulo probabilmente è stato necessario proprio per l'assenza di esterni ma può tornare utile anche con l'arrivo di Mastantuono che un esterno puro non è e che al River giocava più dietro la punta. In questo modo si ritroverebbero due giocatori, l'argentino e Gudmundsson, che appunto amano allargarsi per poi rientrare, che possoo scambiarsi anche posizione (l'islandese lo ha fatto spesso con Atta) così che possano sentirsi liberi di spaziare dietro la punta. Una coppia che può aiutarsi a vicenda e benedetta anche dall'ex viola Massimo Orlando che prevede: "Lui e Gud insieme, in ogni caso, ce li vedo: due elementi di talento così sicuramente possono far faville". Se poi la punta dovesse restare Kean di sicuro è un attacco che tanti club in Italia invidieranno alla Fiorentina.