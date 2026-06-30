FirenzeViola Joma debutta oggi con Viery, il 6 e il 7 inaugurazione della sponsorizzazione e maglie in esposizione

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Domani, primo luglio, inizierà ufficialmente l’avventura di Joma come sponsor tecnico della Fiorentina con un comunicato sul sito ufficiale. In realtà il materiale tecnico è già a disposizione visto che il nuovo acquisto Viery, il difensore brasiliano arrivato proprio oggi dal Gremio per sbrigare tutte le pratiche burocratiche e mediche per la firma sul contratto, si è presentato con la maglia di Joma, visto che sarà lo sponsor tecnico della nuova stagione e visto il saluto e i ringraziamenti ufficiali a Robe di Kappa che lascia dopo 6 anni.

Nuove maglie in mostra il 6 e il 7

Un nuovo inizio dunque per l’azienda di abbigliamento sportivo spagnola dopo quello del 2012. In mezzo le sponsorizzazioni di Le Coq Sportif e, appunto, di Robe di Kappa. Per la presentazione delle maglie Joma e Fiorentina hanno scelto un hotel del centro dove le maglie resteranno in esposizione il 6 (giorno in cui ci saranno anche i rappresentanti di Joma dalla Spagna) e il 7 così da permettere ai tifosi di vederle dal vivo. Verrà svelata anche quella ad hoc per la gara del Centenario