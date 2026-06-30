Dagli inviati Viery a Villa Donatello per le visite mediche, firma dopo le 16: ecco le immagini dell'arrivo

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Il difensore brasiliano Viery è arrivato a Firenze in mattinata. Dopo un passaggio alle visite mediche, eccolo alle visite mediche a Villa Donatello. Dopo le 16 la firma e l'annuncio ufficiale del primo acquisto della Fiorentina

Prosegue il Viery-day, il difensore brasiliano del 2005 proveniente dal Gremio e primo acquisto della Fiorentina. Dopo lo sbarco a Fiumicino, dove ad accoglierlo c'erano un van della Fiorentina e il team manager Simone Ottaviani, e l'arrivo al Viola Park per un primo approccio alla struttura dove passerà i prossimi anni il giocatore, per Viery è il momento delle visite mediche a Villa Donatello a Sesto Fiorentino, clinica con cui è convenzionata la Fiorentina. Dopo i test medici approfonditi cui si sottoporrà il giocatore, arriverà la firma sul contratto che lo legherà al club viola. Firma e annuncio quindi dopo le 16.

L'operazione e le cifre

Il classe 2005 come detto arriva dal Gremio a titolo definitivo per un'operazione costata alla Fiorentina 15 milioni di euro più 2 di bonus, forzata dal ds Paratici per battere la folta concorrenza sul giocatore e centrare così il suo primo colpo da responsabile dell'area tecnica viola. Viery siglerà un accordo col club dei Commisso fino al 2031.