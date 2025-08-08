RFV Fontana: "Curioso del nuovo corso. L'equilibrio tra i reparti dovrà essere al primo posto"

L'ex calciatore della Fiorentina Gaetano Fontana, attuale allenatore, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio". Questo il suo pensiero sulla Fiorentina che si sta creando: " Si tratta di una squadra che sta cambiando pelle: c'è curiosità. Questo nuovo corso di Pioli stuzzica tutti. Bisogna capire come si trova la squadra, anche se è normale che ci sarà da aspettare".

Come si trova l'equilibrio per far giocare Gud-Dzeko e Kean?

"Sono tre giocatori che si vorrebbero avere sempre in campo. Però oggi tutti quanti si devono mettere a disposizione e adattare, se questi tre riuscissero a fare entrambi le fasi allora sarebbe proprio un bel vedere".

Centrocampo: lo vede completo con Sohm?

"Sohm è comunque uno di qui giocatori che si sgancia, gli piace la porta avversaria: dal punto di vista individuale la Fiorentina ha tutti elementi di grandissimo valore, ma c'è da capire se si può trovare la quadra, con l'equilibrio che deve essere sempre al primo posto".

Sacrificio di posizione di Gud, che ne pensa?

"Quando si parla di sacrificio si parla di dare un'attenzione a tutte le fasi: parlare di un giocatore che si identifica solo in un ruolo oggi è un discorso superato. Non è solo un sacrificio solo a livello tecnico ma anche a livello cognitivo: bisogna che il giocatore sia in grado si essere sempre vigile e attento".

La sua idea sulla situazione Mandragora?

"È un giocatore che vale per tutte le stagioni: capisce i momenti: sa quando è il momento di fare un passo indietro e poi quando necessario si fa sempre trovare pronto. In più ha dimostrato di saper incarnare perfettamente lo spirito viola. mi dispiacerebbe se dovesse andar via da Firenze, anche perché è un ragazzo che ha sempre saputo evolversi in mezzo al campo".

Beltran, cosa fare?

"Ci sono ancora tanti giorni di mercato, è ovvio che questa è una situazione strana ma alla fine vale per tutte le squadre. Non è facile emotivamente né per lui né per lo staff. Credo che questo discorso debba essere rimandato a dopo il mercato, ancora non si può capire come e se possa essere riutilizzato".

