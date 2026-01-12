RFV Fioretti: "Comuzzo ha avuto dei problemi fisici ma tornerà al top"

Il dirigente sportivo Vittorio Fioretti, scopritore di Pietro Comuzzo, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare del difensore che ha segnato ieri pomeriggio col Milan: "Chiaramente ha avuto dei problemi fisici e purtroppo ha faticato molto. Adesso si sta riprendendo, ancora chiaramente ci vuole del tempo perché poi adesso lo fanno giocare da difensore centrale. Pertanto lui piano piano tornerà come prima. Ha avuto un po' di sfortuna. E poi anche la Fiorentina in generale ha avuto questo periodo di difficoltà. Ma la squadra è forte".

E allora cosa succede?

"Purtroppo quando ci si trova in queste condizioni tutte le cose diventano difficili e anche per i difensori. Quando sbagliano una cosa si evidenzia molto di più rispetto a una partita normale che fanno. E purtroppo quando è necessario fare risultato a tutti i costi, succede che si sbaglia. Adesso ho visto che si sta riprendendo tutta la squadra, ci vuole un po' di pazienza, però non mi direte che è una squadra che deve retrocedere la Fiorentina".

Come vede la squadra viola?

"La Fiorentina è una squadra con giocatori forti, è partita così e quando succedono questi periodi difficili non è facile venirne fuori. E come vedete si fanno quei piccoli errori che poi costano la partita, perché queste due ultime partite le potevano vincere tutte e due. Adesso vedo che sta arrivando un nuovo direttore, Fabio Paratici, che è un ragazzo in gamba, capisce di calcio. Vedrete che la squadra la mette a posto, perché lui ha le idee molto chiare per quanto riguarda il calcio".

