RFV Felipe su Comuzzo: "Col Milan è entrato alla grande. Leao ha rinunciato a puntarlo"

Felipe Dal Belo, difensore della Gemonese con un'esperienza ultra-decennale in Serie A tra Udinese, Parma ma anche Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola. Questo il suo commento sul momento dei viola e sull'impegno in Conference contro il Celje: "L'importante in Conference è arrivare in fondo. Poi una volta lì le differenze tecniche contano fino a un certo punto, ci sono le motivazioni che azzerano i livelli di differenza. Non sarà facile comunque arrivare in finale, anche se la Fiorentina ha accumulato esperienza in Europa. I cammini recenti in Conference possono essere utili anche in questo periodo".

E, da difensore, Felipe ha parlato anche di Pietro Comuzzo: "Non bisogna voler tutto subito, è giovanissimo e ci sta che nel corso di una stagione ci sia un calo fisico e di attenzione. Quando è entrato col Milan l'ho visto bene, soprattutto per come affrontava Leao, senza paura, tanto che a un certo punto il dieci del Milan ha rinunciato a puntarlo. Il ruolo di Comuzzo poi è complicato e può capitare di avere appannamenti, ma lui può far vedere che è ancora lo stesso della stagione. Secondo me è destinato al palcoscenico dei grandissimi. Ma per qualche anno può fare ancora bene a Firenze, da lui si deve ripartire anche nella prossima stagione".

