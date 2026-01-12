RFV Fattori sulla Fiorentina: "Continuità importante, prestazioni migliorate. Vi spiego il 7 a Fagioli"

L'ex giocatore e allenatore della Fiorentina ed opinionista di Radio FirenzeViola, Sauro Fattori, ha commentato la partita dei viola durante "Garrisca al Vento".

Due punti persi o uno guadagnato ieri? "La continuità è importante. Con una vittoria stavi meglio certo ma due punti con Lazio e Milan vanno bene, non facciamo voli pindarici. Certo levando gli ultimi 5 minuti delle due gare stavi meglio. Ma sono fiducioso perché le prestazioni sono migliorate. Il cambio, con l'invenzione di Parisi a destra, ha dato un equilibrio, come Gudmundsson largo a sinistra che a mio avviso non fa danni. Bravo Comuzzo sul gol che è andato su, poi bravo Gud a mettergli il pallone dall'angolo. Certo se Pulisic avesse sbagliato meno eravamo a dire altro... Ma il pareggio è giusto anche perché nella ripresa il Milan pressione te l'ha messa".

Comuzzo è una bella storia? "La storia era brutta prima, quando si valutava come Van Dijk. Era stato messo fuori perché aveva detto no all'Arabia, i problemi arrivano dall'esterno. Pongracic invece fa danni a mio avviso. Il gol? E' vero che Fagioli ha perso palla sul gol ma c'era tutta la difesa a poter intervenire. Anche Mc Tominay ha perso palla. Ci sta di perdere un pallone insomma anche perché il Milan ti è venuto in pressione ma avevamo quattro difensori schierati, come può essere colpa di Fagioli? Tanto dietro non lavoriamo di reparto e i gol li subisci. Se Dodo fa il passo, Nkunku andava fuorigioco".

Facciamo un po' di pagelle? "Fagioli 7 perché ha qualità e sta migliorando nell'attitudine ed è diventato più rapido nel dare pallone; deve migliorare la fase difensiva. Dodo è in crescita ma è ancora da sei, è un po' confusionario e sulla fascia non aveva avversari irreprensibili. Kean non ha mai tirato in porta ma non è stato aiutato e lui si è dato da fare, spostandosi sulle fasce ma meno di 5.5 non glielo do".