RFV Fattori: "La squadra è più scarsa dello scorso anno, non hanno esperienza"

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L'ex calciatore e allenatore, Sauro Fattori, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Garrisca al vento" parlando degli errori di mercato di Paratici e delle colpe di Fabio Grosso: "Secondo il mio punto di vista la situazione è grave e lo dico da tempo. Mi prendo le mie responsabilità e spero sempre di essere smentito, ma ultimamente non accade purtroppo".

Quale è la tua valutazione su Grosso?

"Grosso può avere tante responsabilità, però secondo me il suo errore è stato quello di non avere da ridire. Non si è imposto per dei calciatori oppure si è fidato, poi infatti che è successo. La società non lo difende e non parla e lo lasciavano da solo davanti alle critiche. Grosso ha delle colpe, perché se ti fai mandare via dei calciatori e ne prendi altri che non vuoi, è una tua colpa. Secondo me i calciatori che si sono presi non sono così forti. Abbiamo una squadra più scarsa dello scorso anno, perché non hanno esperienza e non sono grandi calciatori. Io dico sempre che se una squadra a un grande giocatore se lo tiene. Ciò che ha fatto la Fiorentina non è un progetto, ma è una rivoluzione".

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