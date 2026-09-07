RFV Cinquini su Paratici: "Acquisti non adatti al gioco di Grosso. Non avrei ripreso Vanoli"

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Così Oreste Cinquini, dirigente sportivo ed ex calciatore, a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" sulle scelte di Paratici: "Io ho accolto con grande piacere Paratici alla Fiorentina con l'idea che ci potesse essere un progetto a lungo termine. Il problema principale è che Paratici ha scelto Grosso, che dopo 3 partite è stato esonerato. Mi sembra strano che all'inizio Paratici aveva parlato con Kean e il suo entourage con l'intento di continuare e poi a un certo punto siamo andati a prendere Pellegrino. Sappiamo tutti che Grosso gioca con il 4-3-3, ma gli è stata costruita una squadra per giocare con il 4-2-3-1. Questo modulo era interessante con Kean, ma con Pellegrino cambia tutto, per questo negli ultimi giorni sono stati presi degli esterni per poter giocare con il 4-3-3. Ora sento dire che arriverà Vanoli, che qualche mese fa è stato mandato via da Paratici. Io avrei evitato di riprendere Vanoli. La scelta dimostra che c'è un po' di confusione in società. Adesso la Fiorentina è nelle mani di Paratici, che non ha un interlocutore sopra di lui".

Questa è la prima sconfitta di Paratici?

"Non lo so. Abbiamo preso Mastantuono che non può giocare nel 4-3-3. Pellegrino è un calciatore da area di rigore".

In questa squadra mancano i leader?

"Qui ci vuole anche esperienza e gioventù. Abbiamo visto che Mandragora amava stare a Firenze e lo ha dimostrato, ma è stato mandato via. Sembra che vogliono estendere il contratto di Ranieri e poi viene sostituito. C'è molta confusione".

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