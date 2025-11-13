RFV Fascetti: "Ora berretto in testa e andare avanti. Il pubblico sarà decisivo"

Eugenio Fascetti, ex allenatore viola nel 2002, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando delle parole di Vanoli e di Fiorentina: "Io penso che, come ha detto Vanoli, si deve pensare al presente. Non pensavo che dopo il mercato la fiorentina potesse essere in questa posizione, perché credo che sia un ottima squadra e per ciò io ci credo ancora in questi giocatori. Giocare per l'Europa o giocare per non retrocedere è diverso. Comunque penso che abbia tutte le doti per riprendersi, perché l'organico è buono, non si può dire che non lo è".

Come si spiega che la Fiorentina non abbia ancora vinto una partita?

"E' un momento difficile. Bisogna mettersi il berretto in testa e andare avanti, perché a Firenze il pubblico potrà essere decisivo".

Secondo lei il metodo di Vanoli, che viene definito un sergente di ferro, può essere giusto?

"Vanoli deve capire quando è il momento della carota e quando è il momento del bastone, non può sempre essere sempre uguale. Deve capire il momento e i giocatori, non può bastonarli sempre. Ora siamo in un momento delicato, ma siamo sempre in tempo per risalire la classifica".

