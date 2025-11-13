Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è Palla al Centro

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso, dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di Lady Radio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai. Mentre dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi, Chiara Andrea Bevilacqua e Stefano Prizio vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al vento”. Dalle 19:00, poi, torna "Nel nido della rondine".

