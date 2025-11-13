Il CNB di Calamai: "Bravo Vanoli, ora trovi il modo di esaltare Fagioli-Gud"

Così Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola: "Mi è piaciuta molto la conferenza di Vanoli, le riflessioni, il tono, la chiarezza. E in particolare come ha risposto alle domande su Fagioli e Gudmundsson. A come dovrebbe lavorare per esaltarli. Perché Vanoli ha capovolto il modo di ragionare su questi termini: ha detto che devono entrare loro in sintonia con il suo pensiero.

Velocemente. Bravo mister, è così che si fa. Non è il momento di preoccuparsi dei singoli, il treno salvezza è partito: chi ha capito che non c’è tempo da perdere ci salga sopra velocemente. Se qualcuno continua a vivere nel suo mondo può tranquillamente restare alla stazione".