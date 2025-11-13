RFV Larini su Vanoli: "Ha il carattere giusto, ma servirà pure la dirigenza"

vedi letture

Fabrizio Larini, dirigente sportivo di lungo corso, è intervenuto a "Chi si compra?", in onda su Radio FirenzeViola, per parlare di Paolo Vanoli: “Penso che la scelta sia stata azzeccata. Ho seguito Vanoli sia a Venezia che a Torino, oltretutto è cresciuto alla scuola di Conte. Serviva qualcuno che desse una scossa e penso che lui sia in grado di darla. Ha sempre saputo trasmettere un certo atteggiamento, ovunque. Mi dispiace anche per Pioli, sono suo amico e lo considero bravo. Non so che problema può avere avuto. Di sicuro c’era qualcosa che non quadrava a livello di allestimento della rosa”.

Si aspettava che diventasse un allenatore con questo carattere?

“Certo, manifestava questa attitudine già da calciatore. Poi ho avuto modo di vedere il suo atteggiamento in panchina, è un allenatore che pretende. E in una squadra come la Fiorentina è necessario pretendere. Adesso bisogna stare zitti e pedalare”.

La dirigenza cosa può fare per aiutarlo?

“Vanoli ha acquisito un po’ le caratteristiche da manager che ha Conte. Il connubio con la dirigenza è basilare, serve il suo supporto. A lui e alla squadra. La dirigenza deve tracciare un solco e farlo rispettare. Spetterà a Goretti cercare di trovare un punto con Vanoli per procedere in maniera univoca”.

Ascolta il podcast per l’intervista completa!