Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso ci sono "I Tempi Supplementari"

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso ci sono "I Tempi Supplementari"FirenzeViola.it
Oggi alle 16:13Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo, disponibile anche su YouTube. Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi, Chiara Andrea Bevilacqua e Stefano Prizio vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al vento”. Dalle 19:00, poi, torna "Nel nido della rondine". 

Per ascoltarci CLICCA QUI!