RFV Faccenda: "Comuzzo deve stare più vicino all'attaccante. Vi spiego"

vedi letture

Così l'ex Fiorentina, Mario Faccenda, a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" sulla sconfitta per 2-1 col Cagliari: "Ci aspettavamo una vittoria per uscire fuori dalla zona retrocessione con due punti in più perché il Lecce, poi, ha pareggiato. E lo avresti tenuto un po' più lontano. È tutto logico, ma le partite quest'anno non sono facili. Sia con l'ultima, che attualmente è il Pisa, sia con l'Inter, che è la prima. Quest'anno c'è un campionato un po' particolare, secondo me".

Come le è parsa la sfida col Cagliari?

"Il primo tempo si era messo anche molto bene, abbiamo avuto l'occasione anche di pareggiare. Il Cagliari si è chiuso, poi è ripartito in contropiede ed è stato molto bravo".

Qual è la sua valutazione su Comuzzo?

"È un giocatore che sicuramente farà strada, diventerà importante come difensore. Domenica ha fatto un errore che ci è costato chiaro. C'è stata qualche imprecisione in fase di impostazione. Ci sono anche calciatori più esperti di lui che hanno sbagliato. La cosa più importante è stare molto attento in area di rigore, stare molto più vicino all'attaccante, invece di accorciare. Ha fatto due passi avanti e purtroppo la palla è arrivata precisa sulla testa dell'avversario, che poi ha fatto l'altro gol. L'ideale per Comuzzo sarebbe avere accanto un centrale di grande esperienza che lo possa aiutare a crescere e che anche in partita possa guidarlo".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!