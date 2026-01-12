RFV Faccenda: "ACF migliorata di testa. Se la può giocare con tutte"

Così l'ex difensore della Fiorentina Mario Faccenda a Radio FirenzeViola, durante "Viola amore mio": "La Fiorentina è sulla strada giusta, i risultati stanno arrivando. Ci manca una vittoria in trasferta, adesso riusciamo a sbloccare le partite in casa. Ne abbiamo vinte già due. Due pareggi fuori, l'ultimo con la Lazio e poi qui in casa col Milan. Abbiamo avuto un po' di sfortuna nei minuti finali se si riusciva soprattutto a vincere a Roma, che secondo me era la più importante, si guadagnava quei due punti che ti facevano essere quart'ultimo con il Genoa".

Però la squadra sembra più coraggiosa?

"Sì, la nostra squadra gioca più tranquilla, è logico che in classifica siamo sempre ultimi. I giocatori hanno cominciato a far uscire la personalità. Sappiamo benissimo che non è una squadra che deve lottare per la recessione, è una squadra che ha altri traguardi. Purtroppo quando inizi male e ti trovi incasinato diventa un po' più difficile. Stando a queste ultime partite mi sembra che la Fiorentina stia migliorando a livello caratteriale e di testa, soprattutto perché la squadra è forte. Poi è logico che ci voglia sempre anche un pizzico di fortuna, in questo momento nei minuti finali non è che sia arrivata, tranne che con la Cremonese".

Ora ci aspettano delle partite difficili.

"Io penso che le partite siano tutte complicate, guardate il Milan, l'Inter, il Napoli col Verona che perdeva 2-0. La Fiorentina se la può giocare con tutte. Quest'anno secondo me non c'è la squadra con cui sei sicuro di perdere. Il Pisa può andare a vincere il Milano tranquillamente come a Torino, abbiamo visto anche il Lecce che ha pareggiato con la Juve. La Fiorentina se la può giocare sia a Bologna sia a Como. Forse resta un po' più complicato il Napoli, che ci aveva nettamente dominato a Firenze".

