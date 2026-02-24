RFV Don Backy: "Mai avuto dubbi sulla salvezza viola. Almeno 10 squadre sono peggio"

Don Backy, cantante tifoso viola, è intervenuto a RadioFirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole: "Per me Sanremo ha chiuso nel 1973. La mia ultima apparizione fu nel 1971. Ho chiuso per una sorta di ripicca perché nel 1972 presentai un brano meraviglioso e fu bocciato, così come nel 1973. Capii che non mi avrebbero più ripreso e smisi di guardare il Festival. Sono stato chiamato per partecipare a qualche trasmissione televisiva sul Festival ma ho sempre rifiutato. Questo perchè sono uno dei pochi superstiti del glorioso Sanremo".

Adesso la Fiorentina si sta rialzando.

"Non ho mai avuto dubbi sul fatto che la Fiorentina si sarebbe salvata e non sarebbe andata in B. Con questa squadra non si può retrocedere, ce ne sono almeno 10 peggio. Era un problema di mentalità o volontà da parte di qualcuno nello spogliatoio, tipo Dzeko. La squadra non era in sintonia, ma non era una situazione che poteva far pensare alla Serie B. I giocatori si sarebbero deprezzati".

La salvezza però è ancora tutta da conquistare.

"Certo, ancora non siamo fuori, c'è da lottare ma con la squadra vista nel primo tempo col Pisa non si corre nessun rischio. Nel secondo, invece, siamo un po' calati ma anche grazie a un Pisa che ce l'ha messa tutta, dando tutto alla morte. Era la loro ultima spiaggia e c'è mancato poco che non segnassero. Alla fine però è andata bene, senza neanche prendere gol".

Si può pensare di sognare la Conference?

"Se la squadra si raddrizza io ci credo e vedendo il primo tempo è possibile. Nel secondo siamo calati ma credo anche a causa delle energie spese contro lo Jagiellonia".

