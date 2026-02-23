RFV Fratini: "Diamo meriti a Vanoli: fatte scelte forti quando era solo!"

Michele Fratini, intermediario di mercato ed esperto di calcio internazionale è stato ospite durante la trasmissione "Palla al Centro" in onda oggi su Radio FirenzeViola. Ecco le sue dichiarazioni: "Vanoli è arrivato in un momento della stagione in cui era solo mentre adesso, con Paratici, è sicuramente più protetto. In momenti complessi ha fatto delle scelte forti, magari anche impopolari, e fin qui è riuscito a portare avanti con dignità anche il percorso in Conference League. La Fiorentina è cresciuta ultimamente, adesso la vedo fare la gara: abbiamo visto che finalmente Fagioli funziona come metodista, Kean è di nuovo motivato… quindi insomma, la sensazione è che di cose buone ne abbia fatte molte".

Come vede la lotta per la salvezza?

"Oggi la Fiorentina deve vincere per agganciare Lecce e Cremonese. Le altre secondo me sono fuori dalla lotta salvezza. Un plauso a mio avviso va fatto a De Rossi, che ha trasformato in un attaccante vero Colombo e adesso sta aiutando anche Baldanzi. Una vittoria oggi sarebbe determinante per ricaricarsi e preparare anche gli impegni internazionali".

Quindi stasera un solo risultato...

"Vittoria, senza dubbio. Ho visto la rosa del Pisa. Non c'è un giocatore, tolto Cuadrado, che abbia mai fatto la Champions: non voglio essere classista, ma è chiaro che la storia del calcio qualcosa oggi deve valere. Detto questo, io credo moltissimo nella Conference League, se la squadra troverà in tempi celeri la strada verso la salvezza".