Leonardo Fabbri: "Ieri nel finale ho perso centimetri che potevo lanciare in gara"

Leonardo Fabbri, pesista e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Queste le sue parole: "Per quanto riguarda la mia condizione fisica sto molto bene. Ora ci sono un mese di gare tutte raggruppate. La prima gara l'ho vinta, la seconda sono arrivato 3° mentre adesso sono in Repubblica Ceca. Gareggerò domani, poi venerdì ci saranno i campionati italiani. Tra un mese, invece, il Mondiale".

D’altra parte, oltre alla gare e agli allenamenti, non perde di vista la Fiorentina.

"Esatto. ieri mi sono scelto il volo da solo e sono riuscito a vedere la Fiorentina in tempo. Ero fiducioso per ieri, bene o male lo sono sempre stato. Ovviamente all'inizio la squadra non era squadra. All'andata col Pisa non avresti fatti gol neanche se avessimo giocato per 7 giorni. Ancora non è la Fiorentina di un anno fa però è più piacevole vedere le partite rispetto agli ultimi mesi, perché c'è gioco, occasioni anche se gli ultimi 10 minuti ti viene voglia di spegnere tutto e sperare che finisca così. Siamo abituati così da anni".

Nel finale ci sono stati tanti brividi.

"Sull'occasione di Fazzini e di Canestrelli ho perso tanti centimetri che potevo tirare per la gara di domani. Povero Fazzini, poi mi piace anche. Il fatto che gioca poco incide tanto, toglie tante sicurezze, lo dico da sportivo. Si fa difficile restare sempre lucidi, la palla pesa, la porta la vedi molto più piccola. Serve tanta testa anche se non c'è dubbio che il ragazzo sia forte".

