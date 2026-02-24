Carobbi sulla Viola: "Fagioli immenso, ma che brivido su quell'errore"

L’ex difensore viola, Stefano Carobbi, ha parlato a Toscana TV del momento attuale della Fiorentina: “Si è vista una partita importante a livello tattico contro il Pisa. Bene anche le ripartenza. Fagioli? Immenso, anche se ha perso un pallone che non andrebbe perso in certi frangenti. Kean l’ho visto ritrovato, Harrison aiuta molto Dodo, Solomon fa lo stesso sulla fascia opposta.

I due esterni ripiegano molto. Contentissimo per Ranieri, che ho criticato ed era in difficoltà sul piano fisico: è tornato quello di una volta, si è ritagliato il suo momento lavorando in silenzio. Parisi? Alterna cosa bellissime ad errori tattici… ha coraggio, ma sul piano difensivo deve imparare”.