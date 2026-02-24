RFV Serena: "Gud dimostri le sue qualità. Continuerei con l'equilibrio trovato con Solomon-Harrison"

L'ex terzino viola Michele Serena è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" per parlare del nuovo assetto viola e in particolare degli esterni, posizione nel quale ci sono tre possibili scelte, ovvero, Gudmundsson, Solomon e Harrison, per due posti: "Gud non ha 12/15 gol nelle gambe, così come Solomon e Harrison. Ieri sono state fatte le cose semplici mettendo in campo due esterni offensivi con dribbling e qualità nell'1vs1, due mezzali con gamba e la Fiorentina ha vinto la partita. Sfida molto difficile, perchè anche se il Pisa è ultimo è stata una partita scorbutica. La Fiorentina ha ritrovato equilibrio. A volte vogliamo complicare il calcio con le rotazioni, l'uscita del basso. Il calcio invece è semplice. La Fiorentina ha trovato equilibrio e se si trova bene così, Gud si metterà a disposizione. Faccio una domanda 'perchè rovinare l'equilibrio e la continuità?' Gud è un valore però dovrà sgomitare per ritagliarsi lo spazio".

Secondo lei Gud è un esterno?

"Non è un dramma se Gud non gioca da subito. Fondamentale è che la Fiorentina si salvi. Gud è uno degli artefici di questa situazione. Non è che abbia dimostrato tutto il suo valore da quando è a Firenze. Ovviamente è un valore aggiunto, ma deve dimostrare le sue qualità, in ogni partita. Cosa che semmai, come tanti altri, non si è vista sempre".

