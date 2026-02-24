FirenzeViola I numeri della rivincita di Vanoli e quel dettaglio sull'opzione per il futuro

Sono i giorni della rivincita di Paolo Vanoli. Quattro risultati utili consecutivi, tre vittorie di fila. Un unicum in questa stagione tragica. L’allenatore della Fiorentina, nella conferenza stampa di ieri, è tornato a sorridere e ha ammesso che "la difficoltà più grossa è stata cambiare l'obiettivo. Da uno talmente importante a uno disastroso. Ci vuole tempo per assimilare questo processo". Alla fine ci è riuscito, lo dimostra l’atteggiamento che hanno assunto i suoi giocatori.

Le statistiche della rivincita.

E lo confermano i numeri. Nelle ultime 10 partite la Fiorentina ha conquistato ben 15 punti. Una media di 1,5 a partita. E soprattutto ha recuperato terreno sulle dirette concorrenti alla salvezza: 12 punti sulla Cremonese, 8 sul Torino, 7 sul Lecce, 2 sul Genoa, e 1 sul Cagliari. Indubbiamente hanno pesato gli inciampi altrui, specie nel caso di Cremonese e Toro, finite in un vortice all’apparenza inesorabile. Ma i viola sembrano finalmente consapevoli della propria situazione.

La situazione contrattuale.

Ricordiamo che Vanoli si è trasferito a Firenze lo scorso 7 novembre, firmando un contratto valido per 8 mesi (dunque fino a giugno) con un'opzione per la stagione successiva, che secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it è unilaterale e quindi totalmente in mano al club. Da qui a fine anno la Fiorentina potrà decidere se premiare il lavoro del tecnico confermandolo, o se salutarlo senza attivare l’opzione. La cosa certa è che, adesso, i risultati stanno dando ragione a Vanoli.