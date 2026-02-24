RFV Il ds Collauto fiducioso: "La Fiorentina è quadrata: adesso ha una logica"

Su Radio FirenzeViola, spazio a Mattia Collauto. Il direttore sportivo ex Venezia ha parlato nel corso di "Chi si compra?", ripartendo dalla vittoria della Fiorentina ottenuta ieri sera contro il Pisa: "Queste vittorie portano grandi benefici, soprattutto entusiasmo. La Fiorentina non è una squadra per questa classifica, ma ci si è ritrovata. Con calma ne sta venendo fuori, non è ancora una situazione bella ma la sensazione è che adesso si veda una squadra diversa, più quadrata. Il derby di ieri non era facile ed è stato portato a casa con grande merito. Restituisce una Fiorentina galvanizzata e pronta per il finale di stagione".

La lotta salvezza ora vede coinvolte tante squadre.

"Fino al Cagliari sono tutte dentro. La classifica è corta e comprende squadre che a inizio anno avevamo pronosticato per un altro campionato, ma per la Fiorentina è importante che ci siano tante squadre in pochi punti. Può sempre succedere di tutto, ma Pisa e Verona hanno davanti un'impresa ardua e difficilmente si rimetteranno in pista".

Si rivede il vero Kean. Che pensa della sua stagione?

"Se fa gol, porta punti. Ma le prestazioni di Kean sono la conseguenza di una Fiorentina ritrovata nella compattezza e nella consapevolezza. Ieri si è vista una squadra che ha una logica, un regista che fa gioco, due esterni che rientrano: una formazione che produce qualcosa. Se il livello rimane questo, la salvezza sarà ampiamente raggiungibile".