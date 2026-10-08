Corriere dello Sport: "Mastantuono rimane in dubbio. Ecco le due opzioni per sostituirlo"
Il Corriere dello Sport dedica attenzione al rientro anticipato di Franco Mastantuono, che dopo la serata dell'addio di Lionel Messi al Monumental è già tornato a Firenze. Il classe 2007 sarà oggi al Viola Park e avrà di fatto una sola vera occasione per allenarsi insieme ai compagni prima della partenza per Genova, nella rifinitura di domani. Per questo Paolo Vanoli sta valutando con cautela il suo possibile impiego, con l'idea di utilizzarlo eventualmente soltanto a gara in corso.
In caso di panchina per l'argentino, il tecnico avrebbe già individuato due alternative: Alex Jimenez avanzato sulla fascia destra, con Dodò o Joao Mario alle sue spalle, oppure Wilfried Gnonto direttamente dal primo minuto. La scelta definitiva arriverà dopo aver verificato le condizioni psicofisiche dell'ex River Plate, reduce da una lunga trasferta intercontinentale e dagli impegni con la Selección.
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