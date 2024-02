DI GENNARO A RFV, A Jack non rinuncio. Ecco perché

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Antonio Di Gennaro a Radio FirenzeViola

L'ex viola Antonio Di Gennaro, attualmente opinionista, su Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra?" si è espresso così sul futuro di Bonaventura, ancora non vicino al rinnovo con la Fiorentina: “Senza di lui e Nico Gonzalez si è vista la Fiorentina. È giusto parlare di squadra e gruppo, ma ci sono elementi che fanno lievitare i risultati, e con loro due si è visto. Io a Bonaventura non ci rinuncerei, gli auguro anche di andare agli Europei. Ha dimostrato di poterci stare, ora un flessione può starci, forse è legata anche a questi rumors. Ma Italiano non credo voglia rinunciarci, sono lui e Nico Gonzaldez a determinare nella Fiorentina”.

Sulla gara di domenica: “Il Frosinone fa il suo calcio, non perde mai la sua identità. Vincere a Napoli 4-0 in Coppa Italia è l’emblema, la Fiorentina dovrà fare una gara da ritmi alti sapendo che loro dietro concedono. Perché il loro calcio è quello, con la difesa alta, piace e paga, ma dietro rischiano. La Fiorentina dovrà giocare come prima del mese di gennaio, perché l’ultimo mese a livello di gioco e situazioni è mancata la giusta quadra. Va ritrovata la strada giusta per il quarto posto che per me era un obiettivo. Adesso diventa difficile, ma come dice Italiano, l’Europa è ancora possibile. Ma serve un cambio di marcia subito”.

Ascolta il podcast per l'intervento completo