RFV Dell'Oglio: "Ieri della Fiorentina non ho visto niente. Salvo Braschi e Parisi"

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Antonio Dell'Oglio, ex viola e allenatore, ha parlato a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola della sconfitta di ieri sera subita contro la Roma per 4-0: "Ieri non ho visto niente. Ho visto una squadra ferma, sulle gambe, che ha fatto pcoo e niente per mettere in difficoltà la Roma. Addirittura nessun tiro in porta. Sicuramente adesso non cèè nessun obbiettivo per i viola però penso che i calciatori dovrebbero dare qualcosa in più per finire in bellezza la loro annata anche per una loro ipotetica riconferma da parte dalla società".

Cosa avrebbe detto ieri sera ai giocatori in campo vedendoli così inermi?

"Non so se è stato un discorso di calo fisico o mentale. pure per me che sono stato un ex calciatore vedere una squadra così inerme e ferma, sia nelle giocate, che nella voglia, che nei contrasti è stato brutto. La Roma aveva un qualcosa in più che ha surclassato la Fiorentina".

Quindi sarebbero state difficile provare a scuotere i giocatori?

"Penso che il mister abbia detto qualche cosa. Anche i cambi sono stati fatti per dare qualcosa in più. Mi è piaciuto Braschi. Ha dato un'impronta positiva per se stesso ma anche facendo vedere come si deve entrare in partite del genere, con voglia, con corsa. Anche Parisi stesso ha dato qualcosa. Però non so perchè, in generale, la Fiorentina abbia fatto poco e niente".

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