RFV Calamai: “Kean, qual è la cifra minima per un’eventuale cessione?”

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Nel consueto appuntamento del mattino con il Caffè Nero Bollente su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato così dei temi di casa Fiorentina: "La sensazione sul futuro di Kean per quello che circola in giro e anche per i comportamenti del giocatore è che qualcosa si stia consumando nel rapporto tra la Fiorentina e il ragazzo. Ma anche con il gruppo squadra. Non essere andato a vedere la gara con il Sassuolo non è stato un bel messaggio per i suoi compagni. Non dimentichiamoci che stiamo parlando del giocatore che guadagna più di tutti e in maniera anche importante. Dovrebbe stare più attento a questo tipo di atteggiamenti e di rapporti.

La domanda delle domande ora è se qualcuno arriverà con 62 milioni della clausola rescissoria. È una domanda che oggi cade nel vuoto. Difficile che ciò accada, magari avvenisse. E allora sotto quale cifra non si può scendere? Di sicuro non sotto i 40/45 milioni. C'è una bella differenza con i 62 milioni ma se Kean non fa più parte al 100% del progetto meglio fare cassa e considerato che è arrivato a poco più di 18 milioni la Fiorentina farebbe comunque una plusvalenza importante":