RFV Fattori sicuro: "Ripartire da Vanoli sarebbe dura. Ieri mi aspettavo di più"

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Sauro Fattori, ex attaccante viola oggi opinionista di Radio FirenzeViola, è stato protagonista della puntata odierna di "Garrisca al Vento" ed è ripartito dal pareggio di ieri tra Fiorentina e Sassuolo. Queste le sue considerazioni: "Vanoli ha fatto il suo e questo non si può negare, anche a livello di numeri. Da quando è arrivato ha una media punti di 1,38 e nell'ultimo periodo sarebbe ottavo, il suo lavoro non può essere messo in dubbio. Ma ripartire da lui sarebbe dura. Gli infortunati? Ti fanno capire quanto è forte la rosa della Fiorentina se fa punti con tutte queste assenze. Ieri sono rimasto male: avrei voluto vedere un po' più di libertà, invece sembrava un approccio per non perdere".

Aggiunge Fattori: "Va bene prendere un punto, ma era l'occasione ideale per giocare liberi. Non vuol dire essere l'armata Brancaleone, ma almeno rischiare qualcosa. E invece la Fiorentina non ha mai passato la metà campo".

Infine: "Firenze risponde sempre presente, ma ieri ci voleva coraggio per andare allo stadio. Giocavano due squadre senza obiettivi, dovevano giocare libere. Se la Fiorentina avesse giocato più spregiudicata avrebbe svegliato anche il Sassuolo. Invece una sola buona occasione in tutta la partita".