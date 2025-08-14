RFV De Santis: "Beltran-River? Ecco come stanno le cose. In A non è cercato per via del ruolo"

L'esperto di calcio sudamericano Lorenzo De Santis è intervenuto a Radio FirenzeViola a "Palla al centro" per parlare di attualità viola, a partire dalla situazione di Beltran: "Mi ricordo che quando tornai dall'Argentina a maggio, si parlava di contatti tra Fiorentina e River e il benestare del giocatore, c'era molto ottimismo insomma, forse già per il Mondiale per Club. Poi credo l'addio di Palladino ha rallentato il tutto ma credo che il River abbia ancora i soldi se volesse affondare il colpo, per arrivare ai 10-12 miloni. Ad ora non è successo ma se va avanti nella Coppa Sudamericana potrebbe volere altri rinforzi e i club che vendono giocatori all'estero possono sostituirlo anche a mercato chiuso. Ad oggi non si possono però escludere altre strade. Il giocatore si dice abbia dato una mezza parola a Gallardo che se fossse andato via avrebbe scelto il River ma poi la società non lo ha accompagnato in questo".

Può essere che si aspettino gli ultimi giorni per abbassare il prezzo? "Nel mondo sudamericano, come fatto dal Boca con Paredes che è andato oltre i tempi stabiliti, ci sono degli escamotages per risparmiare. Magari si può seguire la strada della percentuale sulla rivendita, per abbassare il prezzo, come fatto con Ghilardi".

Come mai non ha un mercato in A? "Il freno al mercato italiano su Beltran è il fatto che in queste due stagioni non si è capito che ruolo fa e spesso si vanno a cercare degli specialisti".

