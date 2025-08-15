De Santis: "Beltran ha promesso a Gallardo di aspettare il River ma il club argentino non si è ancora mosso"
Lorenzo De Santis, noto agente ed esperto di calcio sudamericano, si è espresso così a proposito del potenziale interesse da parte del River Plate per Lucas Beltran nel corso di Palla al Centro su Radio FirenzeViola: "Mi ricordo che quando tornai dall'Argentina a maggio, si parlava di contatti tra Fiorentina e River e il benestare del giocatore, c'era molto ottimismo insomma, forse già per il Mondiale per Club. Poi credo l'addio di Palladino ha rallentato il tutto ma credo che il River abbia ancora i soldi se volesse affondare il colpo, per arrivare ai 10-12 miloni. Ad ora non è successo ma se va avanti nella Coppa Sudamericana potrebbe volere altri rinforzi e i club che vendono giocatori all'estero possono sostituirlo anche a mercato chiuso. Ad oggi non si possono però escludere altre strade. Il giocatore si dice abbia dato una mezza parola a Gallardo che se fosse andato via avrebbe scelto il River ma poi la società non lo ha accompagnato in questo".
Ascolta il podcast per l'intervista integrale
