DE SANTIS A RFV, Su Brian dubbi fisici, fermo da ottobre

“È un giocatore interessante, in patria ne parlano un gran bene. Mi risulta anche a me che abbia un carattere esuberante. È uscito presto dalla patria per andare all’Almeria, nel 2022 per 6 milioni è passato in Messico. Ha numeri interessanti, ma viene da un momento particolare: è reduce da un intervento al ginocchio, è stato fermo qualche mese. Manca dal campo dalla fine di ottobre. Se serve qualcosa di pronto all’uso, qualche perplessità si solleva”. Questo il giudizio di Lorenzo De Santis, intermediario di mercato ed esperto di calcio argentino, su Brian Rodriguez, esterno d'attacco sondato dalla Fiorentina.

Prosegue: “Sicuramente i punti di domanda ci sono, specie sulle condizioni fisiche. La Fiorentina già in passato ha preso giocatori del genere a gennaio, quindi ci possono essere dubbi. Sul profilo del giocatore, è un ragazzo tecnico. Tutto sta nel capire quando possa entrare in forma, anche perché quando ai viola manca Gonzalez, non sono Ikone o Brekalo a dare garanzie. Ora arriva l’Inter, l’ideale sarebbe prendere un giocatore pronto all’uso”.

Come vede il mercato viola?

“C’è abbondanza sugli esterni, ci sono tante operazioni ben indirizzate. Ma temporalmente non credo che per forza la Fiorentina debba vendere, può anche permettersi di anticipare un acquisto e poi gestire gli esuberi”.

Rodriguez, in sintesi, la vede un'operazione fattibile?

“Sicuramente c’è stato un pensiero sul giocatore. Poi dobbiamo guardare le tempistiche, il nostro chiude il 1° alle 20, quello messicano il 10. Quindi il tempo c’è. Non escludo però che possa venir fuori qualche nome che era uscito prima del mercato”.