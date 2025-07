RFV Nicolato: "Kean ha fatto bene a dire no all'Arabia. Con Pioli migliorerà ancora"

Paolo Nicolato, attuale ct della Lettonia che in passato ha allenato le giovanili del Chievo quando Stefano Pioli era in prima squadra e che ha allenato anche le Nazionali italiane giovanili, ha parlato nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola proprio del tecnico della Fiorentina ma anche di Moise Kean: "La mia esperienza con Pioli parte da lontano perché abbiamo lavorato insieme più anni al Chievo Verona, anche se si parla di più di 25 anni fa. Non voglio usare mezzi termini, per quanto mi riguarda penso che sia uno dei migliori allenatori del nostro panorama. So come ragiona, è sempre spinto dalla curiosità di migliorarsi, siamo in ottimi rapporti non solo di amicizia ma anche di stima professionale. Ha seguito una strada non banale, ha studiato molto e continua a farlo. Vedo in lui la grande qualità di essere sempre curioso e questo è importantissimo".

Pioli è un allenatore che decide la tattica in base ai giocatori a disposizione, questa è uno dei suoi punti di forza?

"È una sua grande capacità, quella dei grandi allenatori. Ha molte idee differenti tra loro che sa applicare con grande efficacia. Ci sono anche allenatori che conoscono un solo sistema di gioco e invece lui è molto moderno, molto avanti. E' un allenatore che prima studia i calciatori e poi si adatta alle loro caratteristiche per farli rendere al meglio. Questo significa essere preparati a qualsiasi esigenza e a qualsiasi contesto. Apprezzo molto questo suo modo di lavorare e penso che sia anche il futuro del nostro ruolo. Non sempre si ha la possibilità di comprare giocatori adatti al tuo modulo preferito e per questo bisogna studiare tutto per poi applicare ciò che può essere applicato".

Kean potrà migliorarsi ancora con Pioli? Cosa pensa della sua decisione di dire no al calcio arabo?

"Si può consacrare con Pioli visto che un buon allenatore deve avere la capacità di valorizzare i giocatori e lui è uno dei migliori in questo. Ognuno sceglie la propria strada, sarà stato consigliato dalle persone a cui vuole bene. Io penso che abbia fatto la scelta giusta perché è molto giovane e ha tempo per fare esperienze diverse. È un valore aggiunto per la Fiorentina".

