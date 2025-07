RFV Di Chiara: "Il mercato della Fiorentina è quello più credibile. Ora priorità agli esuberi"

vedi letture

Alberto Di Chiara, è intervenuto nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola, rilasciando alcune dichiarazioni in merito al mercato della Serie A con grande attenzione alle mosse della Fiorentina: "Tra tutte le squadre, a parte forse il Napoli e l'Inter, anche le altre si sono tutte fermate. E' un mercato fatto di scommesse, ma la Fiorentina ha mantenuto lo scheletro della squadra dello scorso anno e ora sta cercando di rimpolpare una squadra di talenti che dovranno esprimersi al meglio. Ora dovranno pensare agli esuberi che è una priorità. Pioli ha preso una direzione precisa nella costruzione di un gruppo vero e unito che segua le sue idee di calcio. Ha fatto fuori Sottil per una questione non solo tecnica ma anche comportamentale.

La Fiorentina è quella che sta facendo un mercato più credibile. Sarà un campionato di scommesse, anche per le grandi squadre. Penso che abbbia presto anche tanti calciatori italiani che possono fare gruppo e puntare ad alzare l'asticella portando magari in bacheca una coppa. Anche se per fare il salto di qualità servirà anche un salto in classifica, perché adesso devono provare a puntare all'Europa che conta".

Ascolta il podcast per l'intervista integrale