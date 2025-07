Calamai: "Gudmundsson può essere il nuovo Leao per Pioli"

vedi letture

Su Radio FirenzeViola spazio come sempre al Caffè Nero Bollente di Luca Calamai, che si concentra su un calciatore in particolare: "Oggi parlo di Gudmundsson, un giocatore che spero diventi fondamentale per la Fiorentina del futuro. La notizia dall'Inghilterra di un Gud che torna finalmente in gruppo per me è importantissima perché altrimenti avrei pensato che questo giocatore avesse qualche problema fisico.

Ora che Gudmundsson parte, l'augurio è che così come Leao fu nel Milan di Pioli il giocatore che fece la differenza, con caratteristiche diverse Gudmundsson spero diventi la stessa storia nella Fiorentina di Pioli, cioè un giocatore in grado di far fare il salto di qualità a una squadra".