Massimo Orlando: "Nicolussi Caviglia è un rimpianto della Juventus. Lo prenderei"

Massimo Orlando, ex viola e opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato di Hans Nicolussi Caviglia e del centrocampo del futuro della Fiorentina nel corso della trasmissione "Palla al Centro": "Sinceramente penso sia un buon giocatore che credo frettolosamente la Juventus abbia lasciato andare. A Venezia ha fatto molto bene. È bravo a fare le due fasi. Ha grande personalità, è autoritario in campo e penso che sia il giocatore che manca alla mediana della Fiorentina. Per il tipo di centrocampista che Pradè sta cercando penso sia un buon profilo. Sta crescendo, ha fatto bene e alla Juventus si sono pentiti di averlo ceduto forse troppo presto".

Ma Nicolussi Caviglia è un giocatore da squadra che punta alla Champions?

"In un contesto di squadra da Champions, anche lui potrebbe essere un giocatore da Champions. Certo, il Kessié visto nel Milan sarebbe perfetto per la Fiorentina. Ma lo sarebbe stato anche l'Amrabat del Mondiale. Però sappiamo anche che certi giocatori non possiamo permetterceli. Deve essere brava la società o a spendere per un giocatore che fa la differenza, o a prendere un Nicolussi Caviglia che nel contesto di una squadra forte può essere utile alla causa".

