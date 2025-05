RFV Da dove riparte la stagione viola? Pin sicuro: "Dall'allenatore e da 4 giocatori"

vedi letture

Ospite in studio a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" l'ex difensore della Fiorentina Celeste Pin ha parlato dell'attualità di casa gigliata.

Da dove ripartirà la stagione della Fiorentina? "Io ripartirei dall'allenatore, già martedì vorrei saperlo. Vorrei capire dalla prossima settimana se sarà Palladino o meno. Poi dalla spina dorsale di questa squadra la terrei, De Gea, Comuzzo, Fagioli e Kean. Poi tutto dipende dal modulo che vuol fare l'allenatore, dall'aspetto tattico. Quest'anno non hai migliorato nulla rispetto alla scorsa stagione, come era stato detto. La mia delusione più grande è stata la partita con il Venezia, senza senso. Proprio per l'atteggiamento con cui è stata affrontata. Era la partita della speranza, con tre punti in più a Udine ti giocavi la Champions. Quella partita a Venezia grida vendetta, anche da parte dei tifosi. Ieri sera ero ad un Viola Club ed anche loro a quella partita non sanno dare una risposta"