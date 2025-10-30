Compagnoni: "Macché scialba, la Fiorentina ha messo in difficoltà l'Inter per un'ora"
Il giornalista e telecronista di Sky Maurizio Compagnoni, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare la partita persa dalla Fiorentina contro l'Inter: "Secondo me la squadra viola ha fatto anche una buona gara perché al 60' era sullo 0-0 contro una squadra fortissima. Sicuramente ha ancora grandi problemi perché non è squadra ma in partite in cui non deve fare la partita può dar mostra dei suoi giocatori, perché almeno 5-6 sono di gran livello. Se costringi l'Inter fino al 20esimo del secondo tempo a faticare secondo me è esagerato definire "scialba" la prestazione. Chiaro che quando ha preso gol e doveva provare a fare la partita, la Fiorentina ha fatto grande fatica e sono emersi i problemi".
Si aspettava questo inizio di stagione?
"Che potesse avere 4 punti dopo 9 partite non lo avrei mai immaginato, però sono rimasto molto perplesso dagli ultimi mercati della Fiorentina. Non sono stati presi giocatori scarsi ma male assortiti e con poca leadership. Sono stati spesi tanti soldi per giocatori che non possono fare i titolari nella Fiorentina e che si incastrano male tra di loro".
Tipo?
"Manca leadership. Ci sono giocatori a centrocampo di grande qualità ma pochissimo temperamento. Dzeko ha sicuramente leadership ma ha quasi 40 anni, non può essere lui il trascinatore della squadra".
