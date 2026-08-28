C'è il rilancio del Nottingham per Dodo: proposti ai viola 9 milioni più 2 di bonus

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Dopo l'interessamento dell'Olympiacos, il Nottingham Forest ha deciso di alzare l'offerta per Dodo portandola da 7 milioni a 9 più 2 di bonus. La Fiorentina aveva rifiutato la prima proposta dalla Premier League, ma considerando la valutazione viola che era di poco superiore ai 10 milioni e la nuova offerta del club inglese, è plausibile attendersi che la trattativa possa entrare nel vivo, con il laterale brasiliano destinato a lasciare la Fiorentina nelle prossime ore. Se i viola non dovessero accettare in giornata, il Nottingham sarebbe comunque pronto a cambiare obiettivo. A riportarlo è Sky Sport.