Zirkzee spinge per il trasferimento alla Fiorentina. Ore caldissime

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Joshua Zirkzee spinge per il trasferimento alla Fiorentina. Sono ore particolarmente calde per l'operazione che potrebbe portare l'attaccante olandese a vestire la maglia viola. Il giocatore avrebbe manifestato la propria volontà di approdare a Firenze, un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo nella trattativa e dare un'accelerata ai contatti tra le parti.

L'evoluzione della trattativa

La Fiorentina continua a lavorare per trovare la formula giusta e arrivare alla chiusura dell'affare. La volontà di Zirkzee rappresenta un punto importante per il club viola, che vuole sfruttare questo momento per provare a definire l'operazione e regalare alla squadra un rinforzo di spessore per il reparto offensivo. La situazione resta in continua evoluzione: le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se ci saranno i margini per trasformare la volontà del giocatore in un accordo concreto.